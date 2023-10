Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z Magdą Mołek wspomina sytuację ze strażą graniczną i medialną nagonkę: "Zaczęłam BAĆ SIĘ mundurowych"

To wszystko to jest cały czas taka ich narracja, że ja obraziłam wszystkich mundurowych w całym kraju. Bez podania powodu, bez pokazania okrutnego nagrania, na które zareagowałam. Cały czas była ta sama narracja, robienie ze mnie "antypolki". Cały czas to podgrzewali, co sprawiło, że ja się naprawdę zaczęłam bać się wszystkich mundurowych. Nie dlatego, że ja się ich bałam sama z siebie, tylko dlatego, że bałam się, że ci wszyscy mundurowi myślą tak, jak im PiS przekazuje - powiedziała w programie Magdy Mołek "W MOIM STYLU".