Barbara Kurdej-Szatan wróciła do TVP. Po aferze ze strażą graniczną zaczęła być "tą, która WYZYWAŁA wszystkich"

Koniec kontraktów w "The Voice Kids" , "The Voice of Poland" czy "Kocham Cię Polsko" był jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Barbara Kurdej-Szatan ze stresem wyczekiwała prawomocnego wyroku ws. wpisu w mediach społecznościowych. Ostatecznie została uniewinniona. W sobotnim wydaniu "Pytania na Śniadanie" wróciła do tamtych chwil.

Barbara Kurdej-Szatan znów w "Pytaniu na Śniadanie"

Cieszę się, że chociażby więcej ludzi zwróciło uwagę na to, co dzieje się na granicy, niestety tam cały czas dzieje się źle. Mnóstwo ludzi apeluje do rządu, aby zaprzestać push-backów. Trzeba reagować na zło, tak czy siak. A czy to w jakimś innym kontekście było po coś? Nie wiem, na pewno we mnie trochę to zmieniło, zmniejszyło moją spontaniczność. Mam wrażenie, że widzowie TVP przestali mnie postrzegać jako tę, która prowadziła tyle programów, grała w serialu i tę, którą lubili, tylko tę, która wyzwała wszystkich, a to nie była prawda - wyznała.