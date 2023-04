Barbara Kurdej-Szatan ZACIĄGNĘŁA córkę na premierę teledysku... "Przyszedł" też nabłyszczony dekolt Joanny Racewicz (ZDJĘCIA)

26 kwietnia z pewnością zapisze się złotymi zgłoskami w historii polskiej branży muzycznej. To właśnie w środę ciesząca się - przynajmniej póki co - raczej umiarkowaną sławą Agnieszka Mrozińska wydała na świat swoje najnowsze dzieło - teledyk do utworu Buenas Noches. Tak wyjątkowa okazja musiała zostać oczywiście uczczona w odpowiedni sposób. W tym też celu z czterech stron świata do obsadzonego palmami klubu ściągnęły koleżanki artystki.