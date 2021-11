Barbara Kurdej-Szatan źle znosi zamieszanie po swoim wulgarnym wpisie: "Płakała na korytarzu"

QWERTY 4 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic." To nie są czcze słowa. Nie ma zgody na to by dzieci ludzi którzy chronią granic musiały czytać o swoich ojcach i matkach, że są mordercami, że nie mają serc, że mają wyp...ć. Służba nie ma koloru partyjnego. Wie kto kiedykolwiek służył, mój dziadek i ojciec przysięgali na inną Polskę bo taka była. My przysięgaliśmy na taką jaka jest teraz. Mój znajomy przysięgał i nie hańbą jest by jego 10 letni syn czytał o ojcu, że jest mordercą. Służba to może być pogardliwe słowo dla celebrytów bo oni się brzydzą służbą. Dla nich służba to ci co im kible umyją. A służba wywodzi się od słowa "służyć". "Służyć" to znaczy komuś pomagać, pokornie, dzień po dniu dbać o dobre znaczenie tego słowa, o dobro tego komu się służy. Szacunek dla tych co na granicy. Polacy są z wami. Wasze dzieci powinny być z Was dumne.