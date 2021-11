Wpisem Barbary Kurdej-Szatan może zająć się PROKURATURA. Zawiadomienie złożył Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu

gosc 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bzdura, nie wiem co to za śmieeszne ciało do śledzenia zawartości obrazy w obrazie, ale krytykowanie decyzji administracyjnych nawet wulgarne to nie jest lzenie kraju ani narodu. Ludzie mają prawo krytykować politykę rządu i wybory polityczne innych ludzi. Ja się nie zgadzam z Basią w tej sprawie i uwazam, ze z bólem serca, ale jako cała Europa po prostu musimy budować ten mur, bo mamy tyle miejsca i tyle zasobów ile mamy, nie będziemy mieć więcej i nie jest naszą winą ani naszą sprawą, ze ludzie w innych miejscach na ziemi nie dostsowują prokreakcji do swoich warunków materialnych. Co nie zmienia faktu, ze nikt nie musi podzielać mojej opinii. A tak na marginesie to w tym kraju robi się juz nieznośnie duszno i to bardzo źle o nim świadczy, kiedy prokuratura zajmuje się ściganiem za krytyke działań rządu.