Barbara Nowacka NIE CHCE ŚLUBU z ojcem swoich dzieci. Ma powód

Barabra Nowacka od lat jest zaangażowana w politykę, a od niedawna jest o niej jeszcze głośniej. To dlatego, że w rządzie Donalda Tuska będzie Ministrą Edukacji. Po ostatnich trudnych latach dla polskiego szkolnictwa wiele osób czeka na zmiany. Te mają przyjść już niebawem - tak zapowiada Nowacka.

Dlaczego Barbara Nowacka nie chce brać ślubu?

Prywatnie polityczka jest mamą dwójki nastoletnich dzieci, Zosi i Kuby. To owoc jej kilkunastoletniego związku z Maciejem Rembarzem. Mimo długiego związku para nie planuje stanąć na ślubnym kobiercu. I choć Nowacka na ogół pilnie strzeże swojej prywatności, to kilka razy zdarzyło jej się publicznie odnieść do kwestii zamążpójścia.