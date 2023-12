Barbara Nowacka nową minister edukacji. Lata temu występowała w POPULARNYM PROGRAMIE. Pamiętacie?

Eee 1 godz. temu zgłoś do moderacji 262 110 Odpowiedz

Dlaczego ministrem edukacji zawsze musi być osoba tak skrajnie ideologiczna? Jak nie Czarnek, to Nowacka, co w dyskusji i aborcji zasłynęła powiedzeniem, że płód to nie czlowiek, jak "żołądź" to nie dąb(!) Edukacja potrzebuje rozsądku u spokoju, a nie kolejnej wojny! Teraz będą wciskać tęczowe piątki...