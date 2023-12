TYLKO NA PUDELKU. Ekspert od mowy ciała ocenia expose Donalda Tuska. Mówi, w którym momencie pojawiły się "sygnały zakłopotania"

Donald Tusk wygłosił expose. Ekspert od mowy ciała ocenia wystąpienie premiera

Porównując wystąpienie Pana Premiera z jego expose z roku 2007 i 2011 mogę stwierdzić, że to było słabszym, choć bardziej emocjonującym. 15 minut wstępu było najsłabszą częścią expose. Premier w tej pierwszej części wystąpienia mówił w taki sposób, że można było jego głos odebrać jako słaby, niewiarygodny, zmęczony. Mogło to wynikać z tego, że Premier czytał swoje wystąpienie. Przemówienie, które odczytywał, nie było dopasowane do niego. Nawet wstęp w formie dykteryjki nie było do Premiera dopasowany. Spowodował pojawienie się sygnałów zakłopotania (zabawa kartkami wystąpienia, patrzenie w dół – ukrywanie emocji, mimika zawstydzenia, ułożenie rąk w środkowej części mównicy) - zauważył specjalista.