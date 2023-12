Kasia Tusk reaguje na głosowanie w Sejmie i zwraca się do ojca: "Z dedykacją dla pewnego premiera..." (WIDEO)

Niespełna miesiąc po wyborach do Sejmu i Senatu odbyło się głosowanie za wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego . Ostatecznie nie udało mu się uzyskać większości, a swoje exposé wygłosi jutro Donald Tusk , który jest kandydatem opozycji na ten właśnie urząd.

11 grudnia Donald Tusk udał się na mównicę, gdzie wygłosił krótkie przemówienie. Przy okazji zwrócił się do rodziny, która jest dla niego ogromnym wsparciem. Przeprosił ich za to, że znów będą na świeczniku, ale jak sądzi dla dobra kraju nie mógł postąpić w inny sposób.

Kasia Tusk zwróciła się do ojca po jego wystąpieniu

W krótkiej rolce, którą opublikowała blogerka mogliśmy zobaczyć fragment z filmu "To właśnie miłość", gdzie Hugh Grant, wcielający się w rolę premiera Wielkiej Brytanii, tańczy w swoim gabinecie. Kasia Tusk przyznała, że dzisiejsze posiedzenie Sejmu skłoniło ją właśnie do powrotu do tej produkcji. Przy okazji zdradziła, że sam Donald Tusk może się pochwalić równie niezłymi ruchami.