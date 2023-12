Donald Tusk nowym premierem. W przemowie zwrócił się do swojej rodziny

11 grudnia 2023 grudnia odbyło się długo wyczekiwane posiedzenie Sejmu, podczas którego głosowano za wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego . W godzinach popołudniowych posłowie zdecydowali, że nie obejmie on stanowiska premiera.

Już od tygodni mówiło się, że opozycja składająca się z Platformy Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi będzie chciała wystawić jako swojego kandydata Donalda Tuska. Ostatecznie otrzymał on 248 głosów "za" i 201 "przeciw". Od razu udał się na mównicę, skąd zwrócił się do rodziny.

Donald Tusk na samym wstępie zaznaczył, że nie zajmie dużo czasu swoim kolegom i koleżankom z Sejmu. Chciał jednak wygłosić krótkie przemówienie, podczas którego zwrócił się do rodziny. Przeprosił ich za to, że z uwagi na piastowane przez niego stanowisko znów będą na świeczniku. Nie mógł jednak postąpić inaczej.

Pozwólcie też na jedno zdanie (dop. red. w stronę rodziny) - Małgosiu, Kasiu, Michale, mamo. Bardzo przepraszam, że przeze mnie znowu polityka wdarła się w wasze życie. Wiem, że nie jest to proste dzięki nim. To jest z reguły doświadczenie bardzo brutalne. Inaczej nie mogłem. Musiałem wrócić, ale dziękuję za waszą cierpliwość - mówił Donald Tusk do rodziny.