Oświadczenia polityków. Takie majątki mają liderzy największych partii: Donald Tusk, Szymon Hołownia, Dominika Chorosińska...

Mateusz Morawiecki zgromadził środki pieniężne (z uwzględnieniem PPK) w wysokości ok. 88 000 zł. Posiada też obligacje skarbowe o wartości prawie 4,5 mln zł. W zeszłym roku dochód z tytułu zatrudnienia na stanowisku premiera wyniósł ok. 286 tys. zł. Morawiecki uzyskał także ponad 45,5 tys. zł z tytuły diety parlamentarnej. Premier posiada też kilka nieruchomości. Dom o powierzchni ok. 150 m2 o wartości ok. 1,9 mln zł. mieszkanie o powierzchni 72,4 m2 o wartości ok. 1,1 ml zł, drugi dom ok. 100 m2 o wartości ok. 3,5 mln zł, 50 proc. własności segmentu o powierzchni ok. 180 m2 (wartość ok. 600 tys. zł) oraz działkę rolną o powierzchni ok. 2 ha, wartości ok. 200 tys. zł.