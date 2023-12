Afera po słowach Szymona Hołowni o obniżeniu wieku wyborczego. Internauci grzmią: "NIEPOWAŻNE". Marszałek Sejmu już ZAREAGOWAŁ (WIDEO)

Odkąd Szymon Hołownia został marszałkiem Sejmu, swoimi poczynaniami budzi coraz to większe emocje wśród Polaków. Były prowadzący "Mam talent!" w zaledwie w kilka dni stał się czołowym bohaterem sceny politycznej, a dziś cieszy się niewątpliwie dużą popularnością także w mediach społecznościowych.

Zaskakująca deklaracja Hołowni. Jego słowa wywołały prawdziwą burzę

Marszałek Sejmu chętnie udziela się m.in. na Tik Toku, gdzie pochwalił się filmikiem z czwartkowego spotkania z uczniami V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Szymon Hołownia zagościł w placówce w ramach lekcji obywatelskiej, a w trakcie spotkania pokusił się o dość zaskakujące słowa. Polityk stwierdził, że jego ugrupowanie chciałoby obniżyć wiek wyborczy w Polsce.

Trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz (...). To jest postulat mojego ruchu politycznego, który założyłem, będę potrzebował do tego sojuszników, mam nadzieję, że ich znajdziemy. Trzeba obniżyć wiek wyborczy w Polsce do 16. roku życia - stwierdził.

Dlaczego? Dlatego że to będzie sprawiedliwe. Społeczeństwo się starzeje. To oznacza, że z każdymi kolejnymi wyborami odsetek starszych wyborców jest większy, a nie mniejszy. Wszyscy opowiadają: młodzież, przyszłość, a głównie starsi głosują. I my, starsi, głosując dzisiaj, układamy życie wam na znacznie dłużej niż sobie samym, bo my prędzej się odmeldujemy z tego świata - przekonywał.

Burza po słowach Hołowni. Marszałek włączył się do dyskusji

W komentarzach pod filmikiem rozpętała się prawdziwa dyskusja. Pomysł Szymona Hołowni dotyczący obniżenia wieku wyborczego zdecydowanie podzielił internautów, którzy ochoczo dzielili się swoimi refleksjami.

Trochę to niepoważne, żeby ludzie, którzy nie znają jeszcze życia, mogli decydować o losach państwa, nie pamiętają nawet poprzednich rządzących; Muszę się niestety nie zgodzić. Młode osoby często są emocjonalnie niedojrzale i są bardzo podatne na manipulacje w internecie - czytamy w komentarzach.

Szczerze muszę przyznać to jedyny sensowny argument, jeśli chodzi o obniżenie wieku; Zgadzam się, bo młodzież w wieku 16 lat doskonale wie, co jest dla niego dobre a co złe i to ich przyszłość się waży w wyborach. Powinni mieć wpływ na to; Zgadzam się z panem niezależnie od rozumu głosujących w wieku 16 lat muszą oni mieć wpływ na swoje życie - komentują zwolennicy pomysłu Hołowni.

Szymon Hołownia nie pozostał obojętny na głosy społeczeństwa i odpowiedział na kilka komentarzy, m.in. mamy nastolatka, która również podzieliła się swoją opinią.

Mój 16-letni syn z wielką przyjemnością poszedłby na wybory - wyznała internautka.

Super, budowanie świadomości obywatelskiej jak najwcześniej jest bardzo ważne - zareagował Hołownia na wyznanie kobiety.

