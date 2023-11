Szymon Hołownia PRZERWAŁ wypowiedź Grzegorza Brauna! "Posuwa się pan nieco za daleko" (WIDEO)

Do protokołu, panie marszałku, chciałbym zwrócić uwagę na kompletną umowność tej systematyki, którą tutaj podtrzymujemy i wprowadzamy do systemu prawa polskiego. Mianowicie umowny jest podział na przestępców pedofilii i pederastów, którzy sięgają po nieletnich i małoletnich, folgując swoim zachciankom. To jest pewna umowna fikcja, na którą wysoka izba się zgodziła, jednocześnie wykorzystując czy otwierając drogę wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i młodzieży przez propagowanie Tęczowych Piątków, tolerowanie parad równości, czyli manifestacji sodomitów na ulicach naszych miast... – powiedział poseł Konfederacji.