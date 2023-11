"Szymon Hołownia Show" ciąg dalszy. Dariusz Matecki krążył po Sejmie ze zdjęciem Tuska i Putina na tablecie. Marszałek ZAREAGOWAŁ (WIDEO)

Wszyscy wiemy, jak czasem bywa w Sejmie - trochę śmieszno, trochę straszno. W środę byliśmy tego świadkami po raz kolejny, gdy parlamentarzyści zajmowali się kwestią zmian w komisji nazywanej przez media "lex Tusk" . W serii głosowań posłowie odwołali wszystkich jej członków, co spotkało się z niezwykle emocjonalną reakcją prawej strony sali. Doszło też do dość zaskakującego "happeningu".

Dariusz Matecki na sali z tabletem. Szymon Hołownia zareagował

Między kolejnymi głosowaniami nagle Dariusz Matecki z Suwerennej Polski opuścił swoje miejsce w ławach i zaczął krążyć po sali z tabletem w rękach. Prezentował na nim wspólny kadr przewodniczącego KO i ówczesnego premiera Donalda Tuska i Władimira Putina, co miało być nawiązaniem do trwającego wtedy odwołania członków komisji.

Co ciekawe, szybko dołączył do niego kolejny poseł, mający najwyraźniej zrównoważyć rozkład sił w "walce na tablety". Jakub Rutnicki zaprezentował z kolei zdjęcie prezydenta Lecha Kaczyńskiego z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem. Panowie chwilę walczyli o to, czyj tablet będzie lepiej widoczny, po czym Rutnicki odpuścił i wrócił na swoje miejsce.