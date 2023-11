Szykowna Małgorzata Rozenek przejmuje Sejm! Przemawiając, uderzyła w PiS i Konfederację. Nadaje się na polityka? (ZDJĘCIA)

Fani Małgorzaty Rozenek doskonale wiedzą, że polityka i działalność społeczna nie są jej obce. "Perfekcyjna" od dłuższego czasu zabiera głos w toczącej się od lat dyskusji na temat in vitro, stając się poniekąd ambasadorką rodziców, którym metoda odmieniła życie. Choć prawicowe ugrupowania sukcesywnie usiłowały zamieść temat refundacji zabiegów pod dywan, organizacje pozarządowe dzielnie nagłaśniały problem i domagały się debaty z Wysoką Izbą. W końcu, po ostatnich wyborach parlamentarnych i zwycięstwie dotychczasowej opozycji, temat finansowania in vitro trafił do Sejmu. Zanim posłowie przystąpili do głosowania, Rozenek miała okazję zwrócić się do zebranych polityków.

To wielki dzień, radosny dzień i my radości z tego dnia nie pozwolimy odebrać. Bardzo negatywnie są przez nasze środowisko odbierane wypowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości czy posłów Konfederacji. My zdajemy sobie sprawę z przełomowej chwili, która już niedługo, w dzisiejszym sejmie, będzie miała miejsce. W imieniu swoim, w imieniu kilkuset osób skrajnie zaangażowanych w zbieranie podpisów pod tą ustawą, a szczególnie w imieniu 500 tysięcy obywateli, którzy podpisali się pod ustawą, bardzo państwu dziękuję. Za waszą empatię, za wasze zrozumienie, za przywrócenie godności nam i naszym dzieciom - mówiła.

I chcę powiedzieć, że ostatnie dni zdecydowanie wysłały do kraju, w Polskę, sygnał, że głosy obywateli są słuchane. Bardzo za to dziękujemy. Niestety niektóre wypowiedzi parlamentarzystów, o zgrozo, pokazują, że jest wiele do zrobienia w temacie mowy nienawiści, w temacie ochrony godności naszych dzieci i nas, jako rodzin. I obiecujemy, my społeczeństwo obywatelskie, pełne zaangażowanie w pracę nad takimi aktami - podkreślała Małgorzata Rozenek.