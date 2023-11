W Sejmie tym razem wesoło: poseł PiS POMYLIŁ Gen Z z... JAYEM-Z. Szymon Hołownia ironicznie go poprawił (WIDEO)

Gosc 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do czego to podobne,ze Redakcja tak sledzi obrady Sejmu. Normalnie ludzie sa w pracy. I czekaja na efekty pracy Sejmu. A nie na zarty,dowcipy ,kto kogo zagnie. Marszalek i Koalicja nie chce procedowac np.podatku 0 na zywnosc. A to jest podstawa,aktualnie fundament dla spoleczenstwa.Natomiast bawia ich zarty Holowni i niestety aborcja i in vitro. No i komisje sledcze. Przypominam tym co nie pamietaja ,ze Wybory byly 15 pazdziernika,konczy sie listopad... Czyli przez 45 dni nic dobrego. Pan Tusk,obiecywal ,ze w 100 dni zrobi duzo dobrego dla ludzi.A tu nawet 1 punkt nie jest zrealizowany.