Lech Wałęsa zachwyca się Donaldem Tuskiem i mówi o "hakach" na Szymona Hołownię. "Każdy ŚWIĘTY ma swoje przekręty"

Lech Wałęsa zapytany o Donalda Tuska. "To on wygrał wybory"

Nie, ponieważ Donald Tusk to jest największy polityk. Pomagajcie mu, bo mam wrażenie, że jest bardzo zmęczony. Gdyby kampania trwała miesiąc dłużej, to on by wygrał sam swoją partią wybory. Oddany jestem Tuskowi. Chce czy nie, będę mu pomagał. To on wygrał wybory - przytacza za Lechem Wałęsą serwis Plejada.