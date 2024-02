Barbara Sienkiewicz urodziła w wieku 60 lat. Dziś prawie 10-letnie bliźnięta dopytują o ojca. Aktorka zdradziła, co mówi dzieciom

Jakiś czas temu Barbara Sienkiewicz przerwała milczenie. Kobieta wróciła wspomnieniami do tego, jak zdecydowała się na zajście w ciążę oraz opowiedziała co nieco o prawie 10-letnich już pociechach.

Barbara Sienkiewicz o późnym macierzyństwie. Skorzystała z in vitro?

W programie "Wieczorny Express" 69-latka odniosła się do podejrzeć, że poddała się zapłodnieniu metodą in vitro.

Pierwszy moment, kiedy zapragnęłam być mamą, pojawił się podczas rozmowy z moim lekarzem, który powiedział: "Pani ma młody wiek biologiczny". Zdziwiłam się. I to na tyle mocno zostało w mojej psychice, że wiedziałam i czułam, że mam jeszcze czas. Czułam w 100%, że dam radę . Gdybym tego nie czuła, to na pewno bym nie realizowała do końca swojej decyzji i chęci. I tak się stało. Wbrew wiedzy niektórych lekarzy ginekologów.

Barbara Sienkiewicz o dzieciach. Pytają o tatę

Moje dzieci wiedzą, że był tata, był mężczyzną, który chciał mieć dzieci, że był ich tatą, ale z powodów, o których teraz nie powiem, nie ma taty. Mają tę podstawę psychiczną do tego, że są w pewnym sensie dowartościowane. W klasie moich dzieci jest sytuacja taka, że są dzieci, które mają tatę, ale i takie, które go nie mają. Myślę, że to jest dobry kierunek dla nich w tym momencie. Każdy etap życia potrzebuje innego wyjaśnienia, i to, co ja teraz mówię dzieciom na temat taty, za kilka lat będzie nieaktualne - ujawnia.