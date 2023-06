Bardowscy z "Rolnik szuka żony" relaksowali się na Fuerteventurze. Przyznali, ile ich to KOSZTOWAŁO. Konkretna sumka?

"Rolnik szuka żony" stał się dla wielu z jego uczestników trampoliną do dalszej kariery w mediach. Choć nie wszystkim udało się przedłużyć swoje pięć minut, to z szansy skorzystało m.in. małżeństwo Bardowskich, których miłość narodziła się właśnie przez kamerami TVP. Dziś Anna i Grzegorz dobrze odnajdują się w roli influencerów, a ich codzienne życie śledzą tysiące fanów.

Bardowscy z "Rolnik szuka żony" polecieli na Fuerteventurę. Wiemy, ile ich to kosztowało

Anna Bardowska i jej mąż słyną ze sporej otwartości na internetową widownię. Działają nie tylko na Instagramie, ale także na YouTubie, gdzie publikują ważniejsze momenty z ich wspólnego życia. Tak było i teraz, a wszystko przy okazji rodzinnej wycieczki Bardowskich na Fuerteventurę. Podczas wakacji mieli czas na spacery czy zwiedzanie wulkanu Calderon Hondo, co podobno bardzo docenił ich syn.

Tak to jednak w życiu bywa, że wszystko ma swoją cenę. Wyjazd dla czterech osób na egzotyczne wakacje raczej do tanich nie należy, dlatego obserwujący postanowili zapytać parę o to, ile wydali na taką przyjemność. Co ciekawe, Bardowscy nie zignorowali pytania fanów i wprost podali kwotę, którą musieli wyłożyć na rodzinne wakacje.

Sama wycieczka (lot i pobyt z wyżywieniem all inclusive) około 20 tysięcy. Znajomi zarezerwowali tydzień przed nami i płacili 18 tysięcy, więc to się zmienia. To kwota za dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci - ujawnili.

To dużo, czy mało? Oceńcie sami. Warto natomiast wspomnieć, że Bardowscy już wrócili do kraju i do codziennych obowiązków, co dokumentują oczywiście w sieci.

