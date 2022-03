Baron rozpływa się na myśl o OJCOSTWIE: "Będę ŚWIETNYM RODZICEM"

Jeżeli chcesz z kimś spędzić życie, to musisz poruszać te tematy dziecka i ślubu. Zawsze na początku związku zadaje te niekomfortowe pytania, żeby zobaczyć, w jakim kierunku ktoś idzie, żeby nie tracić czasu. Alek mi daje taką nadzieję, że naturalnie się to wydarzy. Nie chcemy dziecka dzisiaj. Chcę być mamą, to moje marzenie od wielu lat. Chcę mieć dwójkę, trójkę i Alek też chce mieć dwójkę, trójkę, ale nie teraz - wyjawiła przed czteroma miesiącami Kubicka w rozmowie z Jastrząb Post.