Julia Wieniawa KPI z Sandry Kubickiej: "Dobrze, że tatuażu sobie nie robi, bo to RÓŻNIE BYWA"

Marian 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wszedłem przeczytałem artykuł zmienił moje życie Zadzwoniłem do kolegi i artykuł tez zmienił jego życie On zadzwonił do matki i tez artykuł zmienił jej życie Ona do córki której życie tez się zmieniło Dziekuje za uwagę