Bartek Wrona skończył 40 LAT! Co dziś słychać u byłego gwiazdora Just 5? (ZDJĘCIA)

Bartek Wrona pojawił się na showbiznesowym radarze pod koniec lat 90. jako członek boysbandu Just 5. Polska odpowiedź na zespół Backstreet Boys święciła wtedy triumfy na listach przebojów, a on sam stał się bożyszczem nastolatek. W międzyczasie rozkręcał też karierę solową, jednak w 2002 roku zespół się rozpadł, a on sam, mimo walki o utrzymanie popularności, coraz rzadziej gościł w mediach.

Co prawda Bartek Wrona dawał jeszcze o sobie znać przy różnych okazjach, jednak daleko było mu do tak wielkiej popularności, jak w latach świetności Just 5. Dziś od momentu rozpadu formacji mijają dwie dekady, a wokalista kilka dni temu skończył 40 lat. Okrągły wiek stał się dla niego okazją, aby nieco przypomnieć o sobie światu, stąd nowa płyta i wizyta na kanapie "Dzień dobry TVN".

Wrona skorzystał z zaproszenia i pojawił się w śniadaniówce, aby uciąć sobie miłą pogawędkę z Ewą Drzyzgą i Agnieszką Woźniak-Starak. Dziś, jako mąż i ojciec dwóch nastolatek, czuje się podobno u szczytu życiowej formy, ale wciąż chętnie wspomina czasy Just 5. Jak przyznaje, gości w mediach dużo rzadziej, ale nadal działa w branży.

Coś wspaniałego. Życiowa forma. Życie zaczyna się po 40., więc trzeba być przygotowanym na tę drugą czterdziestkę - przyznał, po czym wspominał dawne dzieje: Miałem już załatwione praktyki w hotelu, miałem iść do szkoły gastronomicznej, ale los potoczył się inaczej. Dostałem się do zespołu. Oczywiście nie żałuję, bo to wspaniała przygoda. Śmieję się, że nie ma mnie tak dużo w mediach jak wtedy, ale cały czas od 25 lat nagrywam, koncertuję i to jest coś wspaniałego.

Jednocześnie Bartek zapewnia, że jego żona nie jest zazdrosna o objawy adoracji ze strony dawnych i obecnych fanek, a bliscy chętnie wspominają czasy jego medialnej świetności.

Na szczęście moja małżonka też była w show biznesie i wie, na czym to polega i nie jest zazdrosna. Nie dała mi tego odczuć. Moja mama robiła klasery i tam są wszystkie wycinki z gazet. Jak pokazałem je córkom, to mówiły: "Jezu, tata, jaki Ty młody byłeś, a teraz masz już 40 lat" - przyznaje.

Oprócz tego dowiadujemy się, że Wrona wciąż jest w kontakcie z pozostałymi członkami Just 5, z którymi ma się podobno zobaczyć jeszcze w marcu. Na koniec wykonał na scenie nową wersję swojego dawnego hitu "Jedna na milion", a za kulisami kroił tort z napisem "Just 40" i skreśloną piątką, nawiązując oczywiście do nazwy zespołu. Na co dzień Bartek jest też aktywny na Instagramie, dzięki czemu wiemy, jak dziś wygląda.

A Wy jak wspominacie te czasy?

