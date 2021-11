39-letni Bartek Wrona przypomina o sobie w śniadaniówce. Bardzo się zmienił? (ZDJĘCIA)

Bartek Wrona dał się poznać szerszej publiczności w 1997 roku, gdy wziął udział w castingu do polskiego boysbandu, który miał być odpowiedzią na brytyjski Take That. Grupa została wymyślona przez Sławomira Sokołowskiego , producenta muzycznego i kompozytora, a także twórcy między innymi popularnej w latach osiemdziesiątych grupy Bolter ("Daj mi tę noc").

Nieco przebrzmiały gwiazdor od czasu do czasu usiłuje przypomnieć o sobie publiczności, tułając się po śniadaniówkach. Idealnym pretekstem do pojawienia się w weekendowym wydaniu "Pytania na Śniadanie" okazała się premiera książki innej ikony lat 90., Krzysztofa KASY Kasowskiego, w której raper opowie historię "słynnego polskiego boysbandu z lat 90-tych". Inspiracją do powstania powieści miał być Wrona we własnej osobie, dlatego też Kasowski przyprowadził ze sobą do studia 39-letniego dziś wokalistę.