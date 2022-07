Bartłomiej Misiewicz SKAZANY! Słono zapłaci za reklamowanie wódki w mediach społecznościowych

Karkar 27 min. temu zgłoś do moderacji 19 3 Odpowiedz

Odbiegajac od tematu wyroku pijemy bardzo dużo. Stając w kolejce do kasy widzę ciagle wjeżdżające na kasę czteropaki piwa (bo to przecież nie alkohol), nawet matki z dziećmi biorą piwsko dla swoich mężów. Nad wodą rodzice ze znajomymi piją (zaden dorosly nie byl trzeźwy jak raz bylam), a dzieci miały po może 3 albo 4 lata. My kobiety też wielce wyzwolone, często winko - z przyjaciółką, z partnerem, a często i sama, bo przecież wino jest zdrowe. A ja powiem tyle- mój ojciec był alkoholikiem, patrząc na to wszystko co sie działo, rzyganie, awantury, obsikane spodnie po prostu powiedzialam sobie NiGDY alkoholu! I pije naprawdę od wielkiego dzwonu. W sylwestra szampana i oprócz tego może jeszcze ze dwa razy w roku. Za to moja siostra nie wyciagnela lekcji z przeszłości i sama zaczęła pić. Znów byly w domu pochowane butelki w szafie czy garażu albo na strychu po piwie, cincin albo winie. Koszmar wrócił, teraz nie wiem czy pije.. czytałam gdzieś, że 70% dzieci alkoholikow zostaje alkoholikami. Alkohol to koszmar i choroba, ale taka na którą możecie nigdy nie zachorować- po prostu nie pijmy