Sentymentalny Bartłomiej Misiewicz wspomina pobyt za kratami: "W areszcie człowiek UCZY SIĘ POKORY" (WIDEO)

Medialna kariera Bartłomieja Misiewicza to idealny dowód na to, że celebrytą z dnia na dzień może zostać niemal każdy. Obrotny 30-latek pierwsze kroki stawiał jako wierny kompan Antoniego Macierewicza, jednak życie szybko zweryfikowało jego aspiracje. Od tego czasu zdążył trafić do aresztu, wyjść z niego i rozpocząć nową ścieżkę kariery - jako przedsiębiorca.