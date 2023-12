Bartłomiej Topa wychowuje piątkę dzieci w patchworkowej rodzinie. Wcześniej miał ŻONĘ i spotykał się z Popławską! (ZDJĘCIA)

koko 24 min. temu zgłoś do moderacji 33 6 Odpowiedz

Ale życie potrafi rozjechać człowieka. Wyobrażacie sobie, dziecko zmarło bo miało chore serce, przeżyli dramat, małżeństwo się rozpadło, dusili się ze sobą, każde poszło w inną stronę. Ja nie wierzę w miłość mężczyzny do kobiety, faceci uciekają jak jest ciężko, niewygodnie. Wierzę w miłość matki do dziecka, jest chyba najsilniejsza, solidna, niezłomna, matka odda życie za dziecko bez mrugnięcia. To mogę nazwać miłością!