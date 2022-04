Partnerka Bartłomieja Topy zdradziła, co lekarze mówili o jej bliźniaczej ciąży. "30 procent, że UMRĄ OBOJE"

Jak ja poszłam na pierwszą wizytę w przychodni i usłyszałam, co mi grozi ze względu na to, że jestem w takim wieku i że są bliźniaki, i co grozi dzieciom... Gdybym była bardziej wrażliwa, to bym chyba z tej ciąży się nie potrafiła cieszyć. 30 procent, że umrą oboje, 3 że jedno, 30 że mało zdrowe. Ja tak siedzę, wychodzę sobie i myślę: po co w ogóle ta ciąża? Po co kobiety się decydują, że kobiety zamiast się cieszyć, mają jeden wielki stres - wyznała.