Bartłomiej Topa spełnia się w roli ojca na spacerze z partnerką i CÓRKAMI BLIŹNIACZKAMI (ZDJĘCIA)

Jakie społeczeństwo ma podwójne standardy i inne wymagania wobec kobiet i mężczyzn. Facet ponosi dziecko na rękach, zrobi dwa razy "gu gu", pójdzie kilka razy po pieluchy i wszyscy się rozpływają, jaki zaangażowany tata na medal. Nie, to zwyczajnie normalny tata. Bo obowiazki opieki nad dzieckiem spadają na oboje rodziców, nie tylko na mamę. Kobieta z kolei będzie wstawać nocami, karmić, nosić, dbać, opiekować się 80% czasu, ale nie daj Boże wyjdzie gdzieś bez bąbelka, to zostanie zlinczowana, że co to za wyrodna matka i jak śmie mieć życie poza dawaniem cyca maluchowi i zmienianiem pieluch. Żenada. Medal mu dajcie, bo pchał wózek dzieci.