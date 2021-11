Bartłomiej Topa pokazał zdjęcie z córkami! "Doświadczam radości, wdzięczności, zmęczenia..."

Bartłomiej Topa to jedna z tych gwiazd, które dbają o swoją prywatność i trzymają życie osobiste z dala od kolorowej prasy. Aktor nawet w mediach społecznościowych niechętnie pisał o ważnych wydarzeniach ze swojego życia. Inaczej było jednak w przypadku narodzin córeczek.

54-latek związany jest z Gabrielą Mierzwiak, która też nie aspiruje do miana celebrytki. Ostatnie dni to dla nich wielka radość, bowiem na świat przyszły córeczki pary. Świat Topy i jego partnerki wywrócił się do góry nogami.