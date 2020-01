Bartosz Bielenia bryluje u boku Brada Pitta i Charlize Theron na dorocznym lunchu oscarowym (FOTO)

W nocy z 9 na 10 lutego Oscary trafią do nowych właścicieli. Ceremonia rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej tradycyjnie przyciągnie do słynnego teatru Dolby Theatre w Hollywood najwybitniejszych twórców filmowych. My natomiast ponownie z wielką dumą możemy przypomnieć, że wśród nich znajdą się również przedstawiciele polskiego kina. O statuetkę w kategorii Najlepszy film zagraniczny powalczy bowiem Boże Ciało, film Jana Komasy z Bartoszem Bielenią w roli głównej.