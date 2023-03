Bartosz Gelner o scenach Magdaleny Cieleckiej i Andrzeja Chyry: "WYCZEKUJĘ REWANŻU" (WIDEO)

bbb 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Zyczę im dobrze, czyli by nie skonczylo się jak zawsze czyli bez happy endu oby, ale myslę ze za 10 lat roznica będzie znacząca niech żyją dniem dzisiejszym (bo jednak 16 lat roznicy dla kobiety to sporo). Wiadomo, że Cielecka będzie robic wiele by mu dorownać. Piszę to będąc w wieku Gelnera i będąc kobietą. Ale moze i dobrze, że o tym nie myślą bo w takim zwiazku trzeba żyć dniem dzisiejszym. Powodzenia.