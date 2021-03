Bartosz Żukowski bardzo się zmienił. Fani pytają: "WALDUŚ, CO CI JEST?" (FOTO)

1957 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

jeśli kochasz Pan swoje dziecko, to naprawdę nie serwuj mu takiej karuzeli. Dziecko powinno czuć miłość niezależnie co rozwiedzeni rodzice czują do siebie. Jeśli Pan myśli że dziecko nie czuje co jest między rodzicami to się Pan mylisz, a z tego co wiem Pana dziecko ma istny hardkor