Bartosz Żukowski wygląda CORAZ LEPIEJ! Pokazał się w mieszkaniu znanej polityk (FOTO)

W ostatnich miesiącach z obozu Bartosza Żukowskiego docierały do nas przede wszystkim niepokojące informacje. Wiele z nich dotyczyło napiętych stosunków aktora z jego byłą żoną, Ewą Coll. Kobieta nie ukrywała, że jej małżeństwo nie należało do najszczęśliwszych. Do tego wynikające z relacji problemy ciągnęły się za nią jeszcze długo po podjęciu decyzji o rozstaniu.