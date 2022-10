Była żona Bartosza Żukowskiego miażdży go w wywiadzie: "Kostek poznał mnie, gdy byłam w PRZEMOCOWYM związku"

Ela 6 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jestem w wieloletnim, szczęśliwym związku. Naprawdę szczęśliwym, rozwojowym, planujemy ślub i dzieci. Do tego łączy nas nie tylko miłość ale też przyjaźń. I nagle, w środku tego wszystkiego, poznaję mężczyznę, który w 1 sekundzie wywraca mi życie do góry nogami. Zobaczyłam go i przepadałam. Nie, że motyle w brzuchu, nie że szaleńcze zakochanie - po prostu zobaczyłam go i poczułam, że to jest ten jedyny. Co ja mam teraz z tym zrobić ? Kocham narzeczonego, ale tutaj mam niewytłumaczalną dla mnie pewność, że to miłość mojego życia. Spotkaliśmy się od tego czasu zaledwie kilka razy, dodam że w sytuacjach wyłącznie formalnych. Oboje jesteśmy w związkach, mamy swoje życie. Jak ja mam kur…teraz żyć jak dawniej. Nie planowałam tego, nie chcę tego, to mi wywala życie. Ale stało się, a ja nie wiem co robić. Jak pomoc sobie i ratować mój związek?