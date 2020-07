Żona Bartosza Żukowskiego skarży się po 5 (!) latach rozpraw rozwodowych: "Dopiero kończę spłacać jego auto, a już zadłużył mnie na następne 30 tysięcy"

xx33 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W Polsce chamstwo jest wysoko cenione. Kto krzyczy i rozrabia jest nie do ruszenia, jako agresywny mąż czy lokator. Ofiary za to są bez szans w każdej sytuacji. Kasia Figura od lat nie jest z mężem, wyprowadziła się bo mówi że się boi, ale prawnie jest bez szans, bo byłego to bawi i wie że nikt mu nie poskoczy z Sędzią włącznie. Proszę o nazwiska, tych co to wymyślili.