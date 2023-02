Beata Chmielowska-Olech jest właścicielką dworku ze "Złotopolskich"! Wiadomo, ile trzeba zapłacić za dobę. Ceni się? (FOTO)

Beata Chmielowska-Olech rozpoczęła pracę w mediach ponad dwie dekady temu. W 1998 roku związała się z Telewizją Polską. Jej pierwszym dziennikarskim zajęciem było prowadzenie młodzieżowej odsłony " Teleexpressu ". Uśmiechnięta prezenterka skradła serca widzów i wkrótce awansowała do głównego wydania popularnego serwisu informacyjnego, z którym związana jest do dziś. Chmielowska raczej stroni od życia w blasku fleszy i stara się chronić życie prywatne. Wiadomo, że dziennikarka jest żoną Damiana Olecha, z którym doczekała się dwójki dzieci.

Mało kto wie, że para w 2004 roku zdecydowała się na zakup Dworu Many, położonego 35 kilometrów od Warszawy. To właśnie tam od 1997 roku kręcono uwielbiany przez Polaków serial "Złotopolscy". Produkcja TVP przyciągała przed ekrany miliony widzów i stała się trampoliną do sławy m.in. dla Andrzeja Piasecznego czy Anny Przybylskiej. Znana fanom serialu posiadłość została przez Beatę i jej męża wyremontowana oraz dostosowana do pełnienia funkcji hotelu.