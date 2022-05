Kinga Rusin, Agnieszka Woźniak-Starak, Anna Popek i Joanna Racewicz. Prezenterki telewizyjne kiedyś i dziś (ZDJĘCIA)

Ewie Drzyzdze powierzono prowadzenie programu, który przeszedł do historii polskiej telewizji. "Rozmowy w toku" były emitowane przez 16 lat na antenie TVN-u. Do dziś fani formatu liczą na reaktywację programu. Na razie Ewa Drzyzga spełnia się w roli prowadzącej poranny program "Dzień Dobry TVN". Drzyzga przez lata eksperymentowała ze swoim wyglądem, prezentując rozmaite fryzury oraz kreacje w "Rozmowach w toku".

Na pewno taki pomysł mają widzowie. Często mnie o to pytają, zarówno w komentarzach jak i podczas bezpośrednich spotkań. To jest bardzo miłe, że tęsknią za tym formatem, w którym najważniejsza była szczerość i taka prawdziwa rozmowa oraz próba rozwiązania problemu, opowiedzenia o czyjejś pasji. To było piękne. Nie wiem, czy to jest czas na ten format, czy tak jeden do jeden mógłby być przeniesiony, ponieważ jest bardzo dużo paradokumentów, które udają czyjeś historie - powiedziała w jednym z wywiadów.