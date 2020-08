Kinga Rusin POTWIERDZA ODEJŚCIE z "Dzień Dobry TVN"! "Chciałabym prowadzić program OSTRZEJSZY, bardziej kontrowersyjny"

Ostatnio wiele się zmieniło w "Dzień Dobry TVN", a odejście mojego współprowadzącego stworzyło naturalną okazję, by ruszyć do przodu. Kiedy jak nie teraz? Jeśli chodzi o telewizję - wiem, co chcę robić i wiem, czego nie chcę. Waham się co do kilku propozycji. Z pewnością chciałabym prowadzić program ostrzejszy, bardziej kontrowersyjny. Realizacja moich konkretnych wizji nie jest łatwa. Rozmowy trwają - zapewniła.