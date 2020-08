Agnieszka Woźniak-Starak poprowadzi "Dzień Dobry TVN"? Miałaby ZASTĄPIĆ Kingę Rusin

O tym, że Piotr Kraśko odchodzi z pasma śniadaniowego TVN-u, stacja poinformowała wszystkich 14 sierpnia. Od tego czasu dziennikarz już zadebiutował jako gospodarz Faktów, a wkrótce potem pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, kto zastąpi go u boku Kingi Rusin. Co ciekawe, dwa tygodnie później media obiegły też zdjęcia ze spotkania Edwarda Miszczaka z Agnieszką Woźniak-Starak, co podsyciło plotki na temat jej ewentualnego powrotu do pracy w TVN.