Agnieszka Woźniak-Starak na spotkaniu z Edwardem Miszczakiem

Biedna Agnieszka.Strata najbliższej osoby jest wielkim dramatem ale jeszcze większym jest świadomość że ta osoba odeszła w bezsensowny sposób np.z własnej głupoty.Jej mąż igrał z losem ,ryzykował.Kto normalny pływa z taka prędkością,nocą pod wpływem alkoholu motorówką, i to nie pierwszy raz.A najgorsze że Agnieszce to pasowało, bo nie raz uczestniczyła w takich imprezach.Znajomi opowiadali że to był pasjonat życia .A dla mnie brawura i głupota to nie to samo co pasja.Mam nadzieję że Aga sobie zdaje z tego sprawę.