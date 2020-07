Agnieszka Woźniak-Starak zajada ze smakiem sałatkę na lunchu z koleżanką

ala 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Ona się coraz bardziej upodabnia do matki swojego nieżyjącego męża. Widocznie teściowa poleciła jej swoich chirurgów estetycznych. Ale co tam. Natomiast zastanawiam się, czy ci celebryci to naprawdę nie umieją się zachować w miejscach publicznych? Krzesło służy do siadania, zresztą dla wielu osób, a nie do opierania nogi w brudnym sandale. Tyle się teraz mówi o higienie, restauracje specjalnie przygotowują stoliki i krzesła, ale jak groch o ścianę. Wystarczy, że ktoś zarażony covidem nasmarkał na chodnik, weszła w to pani celebrytka, a potem ten obsmarkany sandałek złoży na krzesełku. Trochę wyobraźni!