Stremowany Piotr Kraśko rozprawia o debiucie w "Faktach": "Jeśli ktoś by się nie stresował, to znaczy, że mu NIE ZALEŻY"

Piotr Kraśko w środę zadebiutuje jako nowy prowadzący Faktów . W lipcu media nieoczekiwanie poinformowały, że z TVN-em żegna się Justyna Pochanke , która pracowała w paśmie informacyjnym stacji przez 19 lat. O swojej decyzji dziennikarka nie poinformowała na wizji, lecz w mailu wysłanym do współpracowników. Niedługo potem ogłoszono, że zastąpi ją właśnie Kraśko .

Piotr Kraśko zachwyca się ramówką TVN

Debiut Piotra Kraśki w Faktach ma mieć miejsce w środę, 22 lipca. Z tej okazji Fakt postanowił przeprowadzić krótką rozmowę z dziennikarzem, który przyznał, że jest lekko zestresowany przed swoim debiutem w paśmie informacyjnym TVN . Sądzi jednak, że jest to normalna sprawa, bo zależy mu na tym, aby wypaść jak najlepiej.

Trema jest zawsze. Myślę, że każdy ją ma, i to przed każdym programem. Jeśliby jej nie miał, to znaczyłoby, że się nie przejmuje i mu nie zależy. Z wiekiem trema może być nawet większa, bo ma się większą świadomość tego, co może się wydarzyć - twierdzi Kraśko.