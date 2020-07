Piotr Kraśko zastąpi Justynę Pochanke! "Wierzę, że to początek niezwykłej zawodowej przygody"

W czwartek o zakończeniu współpracy z TVN poinformowała zaś Justyna Pochanke. O tym, że jej przygoda ze stacją dobiegła końca, dziennikarka napisała w mailu do pracowników stacji oraz serwisu informacyjnego, w którym wyjaśniła, że "nie planowała" odejścia. 48-latkę w ciągu 19 lat pracy mogliśmy oglądać między innymi w głównym wydaniu Faktów TVN czy w Faktach po faktach.

Piotr Kraśko: "Telewizja dzieli się na dobrą i złą"

Jak się okazuje, prezenterkę zastąpi inna osoba od lat związana z TVN. Jeszcze w lipcu główne wydania programów Fakty i Fakty po Faktach poprowadzi Piotr Kraśko , co potwierdziło we wtorkowym komunikacie TVN Discovery Polska. Dotychczas mężczyzna był gospodarzem Faktów z zagranicy w TVN24 i współprowadził Dzień Dobry TVN.

To wielki zaszczyt dołączyć do tak fantastycznej ekipy, którą od lat szczerze podziwiam. Wierzę, że to początek niezwykłej zawodowej przygody i najwspanialszego dziennikarskiego wyzwania - cytuje słowa podekscytowanego Piotra portal Wirtualnemedia.pl.