Piotr Kraśko odchodzi z "Dzień Dobry TVN". Stacja wydała oświadczenie

Od poniedziałku media rozpisują się na temat Justyny Pochanke , która po prawie dwóch dekadach zdecydowała się zakończyć swoją przygodę z TVN . Dziennikarka, która od 2001 roku była związana ze stacją, prowadząc między innymi główne wydanie Faktów i Fakty po faktach, o swojej decyzji nie poinformowała na wizji , lecz w mailu wysłanym do współpracowników.

Nie planowałam tego, ale takie nieplanowane decyzje są najuczciwsze. A to jest moja decyzja - napisała na odchodne prezenterka.

Piotr Kraśko: "Kinga Rusin jest dla mnie jak siostra. Sercem jestem po jej stronie"

We wtorek do mediów przedostała się wiadomość, że miejsce Pochanke w Faktach nie zajmie żadna nowa twarz, lecz osoba od kilku lat związana z TVN-em, czyli Piotr Kraśko. Choć mąż Karoliny Ferenstein-Kraśko nie krył zadowolenia z nowej funkcji, z którą wkrótce przyjdzie się mu zmierzyć, zaczęto zastanawiać się, co z jego posadą w Dzień Dobry TVN. Dziennikarz od 2016 roku wraz ze swoją wieloletnią przyjaciółką Kingą Rusin prowadzi bowiem weekendowe wydanie śniadaniówki.