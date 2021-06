Co (znów) stało się z twarzą Joanny Racewicz? (ZDJĘCIA)

Magda 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Po pierwsze to jak możecie dodać taki artykuł potem ona tu wejdzie i to wszystko przeczyta i myślicie, ze jak się poczuje? Jej syn tu wejdzie i przeczyta co piszą o jego mamie i jak się poczuje? Czy wy bierzecie odpowiedzialność za swoje czyny? Po drugie każda osoba zostawiająca tu jadowity komentarz tez powinna się wstydzić i powinna się zastanowić jak by się czuła gdyby jej zdjęcie było na pudlu i każdy by tak komentował.