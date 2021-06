Joanna Racewicz odpowiada na HEJT po zaszczepieniu 13-letniego syna. "Nie oswoję się z ŻYCZENIAMI ŚMIERCI"

obawa 16 min. temu zgłoś do moderacji 28 1 Odpowiedz

Niestety internet dał ludziom platformę do wylewania wszystkiego co w sobie noszą. Ale to świadczy o tych ludziach. Można się zgadzać z czymś czy nie, ale teraz się ludziom wydaje, że każdy chce ich opinie na kazdy temat znać. Kiedyś to było ale zamykało się w obrębie kaawy z sąsiadką. Odkąd jest internet i media społecznościowe ludzie pokazują swoje paskudztwo. Co trzeba mieć w sobie, żeby komuś śmierci życzyć bo myśli inaczej niż ty?