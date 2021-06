Joanna Racewicz w ogniu krytyki po zaszczepieniu 13-letniego syna? "W niedługim czasie to będzie kwestia wymogu, a nie wyboru"

🐝🐝🐝 2 godz. temu zgłoś do moderacji 258 30 Odpowiedz

A co komu do tego? To jej dziecko. Ona je wychowuje i utrzymuje. Oczywiście jak to w Polsce, każdy musi się wypowiedzieć i ocenić. Ludzie znajdźcie sobie jakieś zajęcie lub pasje, a nie włazicie z butami w życie innych!