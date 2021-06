Joanna Racewicz ZASZCZEPIŁA 13-LETNIEGO SYNA! "Nie, nie mieliśmy wątpliwości"

Przyroda 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak mnie wkurza, taki lincz i poniżanie osób ktore nie chcą się szczepić! to chore!Ja się zaczepiłam chociaż nie chciałam, nie to że jestem jakas anty ale też nie jestem zwolennikiem, zaszczepiłam sie bo mam 6 wyjazdów za granicę i nie chciałam za każdym razem robić testów i za nie płacić i nie daj Boże jakiś by wyszedł pozytywnie i by mi przepadły wakacje... ale jak można komuś coś zarzucać i jeszcze kogoś obrażać, że niby autorytety wiedzą lepiej !? Dziwne bo ja mam niepełnosprawna siostrę, przychodza do niej regularnie fizjoterapeuci, pielęgniarki, i lekarz i wyobraźcie sobie ,że byli wszyscy w tym miesiącu i żaden z nich się nie zaczepił! Uuuuu niemożliwe co? wszyscy to pracownicy medyczni, maja swoje zdanie , ale nie chca nie szczepić , a to przecież ludzie z ekipy autorytetów czy może konowały, bo nie chcą się szczepić? To nie są szczepionki, nie robia ich firmy farmaceutyczne, tylko prywatne firmy kosmetyczne, chemiczne więc może nie decydujmy za innych, nie narzucajmy swojego zdania bo nawet lekarze mają różne opinie, TVN pokazuje tylko jedna stronę i tylko tych ludzi co są na tak, ale są też wykształceni ludzie, którzy są na nie więc niech każdy robi ,to co chce.