Magdalena Narożna pochwaliła się szczepieniem. Fani (korona)sceptyczni: "Myślałam, że pani jest z tych NORMALNYCH"

U mnie w rodzinie wszyscy się szczepią, sama jestem już po pełnej dawce, ale szczerze mówiąc nie rozumiem, czemu mają służyć relacje celebrytów z gabinetów lekarskich. Idzie do dentysty, to nie przezyje, jak nie opowie światu, że borowali górną lewą czwórkę i dostał naklejkę dzielnego pacjenta. Jak sobie siniaka nabije, zaraz trzeba z tym na instagram, jak sraczki dostanie też, z przeswietlenia u ginekologa to już nie ma zmiłuj musi być z opisem cysty. Dane medyczne to są dane wrażliwe. Po co to wywlekać?