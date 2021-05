Ewa Chodakowska pod ostrzałem ANTYSZCZEPIONKOWCÓW: "Fajna byłaś, ale się zaszczepiłaś!"

Adam 48 min. temu zgłoś do moderacji 158 71 Odpowiedz

Dla jasności: eksperyment medyczny, a nie szczepionka. Czy warto jest wstrzykiwać niezbadaną substancję m.in. po to, by kupić niepotrzebnego łacha kiepskiej jakości z sieciówki, który po paru praniach się skurczy, czy też by zjeść przy stoliku w restauracji? Jak pytam niektórych to ich lekkomyślność mnie zdumiewa. Ja już wolę to przeczekać pochodzić w starych łachach, które i tam mi zagracają szafę, a jedzenie jak sobie nie ugotuję, to na wynos. Niech już ta pandemia ustanie. Ja już przechorowałem, wiec pewnie mam naturlalną szczepionkę. Akurat gdyby faktycznie udokumentowano, że szczepienia są skuteczne, bez wahania bym się zaszczepił. Ale żeby szczepić się, by móc chodzić do galerii. Oto retoryka całkiem sporej grupy ludzi.